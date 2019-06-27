Балтійський циклон несе в Україну зливи та град

Погода в Україні завтра, 28 червня 2019 року, очікується прохолодною та дощовою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталі Діденко у Facebook.

Діденко зазначила, що через Україну йде атмосферний фронт балтійського циклону.

"Фронт йде у компанії із грозовими дощами, зливами, шквалами та навіть подекуди градом. Сьогодні півдня та сходу дощі поки що не дістануться, там буде сухо та спекотно", - написала вона.

Синоптик також додала, що День Конституції, 28-те червня, очікується в Україні синоптично оновленим.

"За холодним атмосферним фронтом циклону Ottо балтійського походження пошириться холодніше значно повітря. Завтра у більшості областей України температура повітря становитиме +18+24 градуси", - додала вона.

Діденко також додала, що на півдні та сході спека затримається ще на один день, завтра очікується до +28+30 градусів.

Фото: facebook.com/tala.didenko

"Дощі з нашої території витискатиме антициклон Vera, який розташований над Північним морем. Тому завтра опади слабшатимуть і припинятимуться, проте невеликі дощі місцями проходитимуть локально", - повідомила вона.

За інформацією синоптика, завтра у Києві очікується прохолодна погода, температура не вище +22 градуси, вночі до +15 градусів.

"Субота в Києві передбачається помірно теплою: +21+23 градуси, а в неділю потепліє до +24+26 градусів. Цими днями є ймовірність рвучкого, часом до сильного, вітру", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київ обрушився ураган. Внаслідок сильного вітру повалено дерева, столицю скувало у заторах.