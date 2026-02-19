На Балтике начались крупнейшие учения НАТО, но уже без США, - Bild

На побережье Балтийского моря в земле Шлезвиг-Гольштейн начались крупнейшие в этом году учения НАТО. Операция называется "Steadfast Dart 26" и предусматривает отсутствие участия США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild в Telegram.

Как пишет издание, подразделения сил быстрого реагирования альянса (Allied Reaction Force) высадились на полигоне Путлос недалеко от немецкого острова Фемарн.

"По сценарию отрабатывается быстрая переброска войск с юга Европы к восточному флангу. Особенность маневров состоит в отсутствии прямого участия США", - говорится в публикации.

В самой высадке задействовали 15 кораблей и примере 2600 военных. В целом в учениях принимают учатие около 10 тысяч солдат, более 1500 единиц техники и 17 кораблей из 13 стран.

"Наибольшие контингенты направили Турция, Испания, Италия и Греция. За маневрами наблюдает министр обороны Германии Борис Писториус", - пишет Bild.

Издание добавило, что войска Allied Reaction Force называют "наконечником копья" НАТО. Как заявляется, в случае кризиса они должны будут развернуть до 40 тысяч солдаты в течение десяти дней. Решение о таком задействовании принимает Североатлантический совет НАТО.