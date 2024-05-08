Для баллистки. КНДР провела испытание нового ракетного двигателя

В Центре стратегических и международных исследований США (CSIS) сообщили, что необъявленные испытания были проведены в течение четвертой недели апреля на испытательном стенде вертикального двигателя Юнсонг на космодроме Сохэ.

Отмечается, что это испытание является явным признаком того, что Северная Корея продвигает разработку более совершенных баллистических ракет большой дальности, космических ракет-носителей и спутников.

На снимках от 29 апреля, предоставленных CSIS, видны следы сгоревшей растительности возле испытательного стенда. В апреле CSIS, а также официальные лица Южной Кореи заявили, что есть некоторые признаки того, что Северная Корея может запустить свой второй шпионский спутник к концу месяца, но этого не произошло.