Для балістики. КНДР провела випробування нового ракетного двигуна

Північна Корея, ймовірно, провела випробування нового рідинного ракетного двигуна наприкінці квітня, який можуть встановлювати балістичні ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.
У Центрі стратегічних та міжнародних досліджень США (CSIS) повідомили, що неоголошені випробування було проведено протягом четвертого тижня квітня на випробувальному стенді вертикального двигуна Юнсонг на космодромі Сохе.
Зазначається, що це випробування є очевидною ознакою того, що Північна Корея просуває розробку більш досконалих балістичних ракет великої дальності, космічних ракет-носіїв та супутників.
На знімках від 29 квітня, наданих CSIS, видно сліди згорілої рослинності біля випробувального стенду. У квітні CSIS, а також офіційні особи Південної Кореї заявили, що є деякі ознаки того, що Північна Корея може запустити свій другий шпигунський супутник до кінця місяця, але цього не сталося.
Наприкінці минулого року стало відомо, що Росія придбала північнокорейські балістичні ракети. Вже 2 січня Москва вдарила по Харкову ракетами північнокорейського виробництва.
Останнім часом українські правоохоронці зафіксували щонайменше 24 факти використання Росією ракет КНДР, а у США стурбовані тим, що Україна стала полігоном для тестування північнокорейських ракет.
В Офісі генерального прокурора зазначили, що близько половини північнокорейських ракет, якими Росія вдарила по Україні, не долетіли до мети. Близько половини північнокорейських ракет збилися із запрограмованої траєкторії та вибухнули у повітрі, у таких випадках уламки не було знайдено.
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