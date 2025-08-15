Баллистика и дроны атаковали с пяти направлений: как Украина отразила ночной удар

По данным военных, начиная с 19:30 14 августа враг атаковал 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" с территории Воронежской и Брянской областей РФ, а также 97 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с направлений Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск и Шаталово.

Ударными беспилотниками были прифронтовые районы Харьковщины, Сумщины, Донетчины, Черниговщины, ракетами - Харьковщину и Черниговщину. Ракетные удары враг нанес по Харьковщине и Черниговщине.

Отражение атаки обеспечивали авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 63 вражеских Shahed и дроны-имитаторы на севере и востоке страны.

"Зафиксировано попадание ракет и 34 БПЛА на 13 локациях", - говорится в сообщении.