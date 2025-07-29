Баллистика и десятки дронов: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке РФ

Вражеские обстрелы 29 июля

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня ночью, 29 июля, российская армия ночью нанесла ракетный удар по городу Каменское Днепропетровской области.

Мэр Каменского Белоусов уточнил, что значительные повреждения получили родильное и терапевтическое отделение 9-й больницы. Он также добавил, что разбиты почти все окна, вывернуты дверные проемы в лицеях №31 и №11.

Также впоследствии стало известно, что российская армия атаковала спасателей, которые занимались ликвидацией пожара в Днепропетровской области.

Кроме того, ночью в Запорожской области под российский обстрел попала исправительная колония. В результате атаки многие люди погибли и десятки пострадали. Из-за вражеской атаки разрушено помещение учреждения, а также повреждены частные дома рядом.

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