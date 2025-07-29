Баллистика и десятки дронов: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке РФ

Российские войска сегодня ночью, 29 июля, атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" и дронами-камикадзе. Большинство беспилотников уничтожили силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 29 июля противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской обл. РФ, ВОТ Крыма, а также 37 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами", - отметили в Воздушных силах.
Сообщается, что дроны враг запускал с таких направлений:
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 32 вражеских БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на севере и востоке страны", - добавили в Воздушных силах.
Также сообщалось, что зафиксировано попадание 5 дронов и 2 ракет в 3 локациях, а также падение обломков на 2 локациях.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня ночью, 29 июля, российская армия ночью нанесла ракетный удар по городу Каменское Днепропетровской области.
Мэр Каменского Белоусов уточнил, что значительные повреждения получили родильное и терапевтическое отделение 9-й больницы. Он также добавил, что разбиты почти все окна, вывернуты дверные проемы в лицеях №31 и №11.
Также впоследствии стало известно, что российская армия атаковала спасателей, которые занимались ликвидацией пожара в Днепропетровской области.
Кроме того, ночью в Запорожской области под российский обстрел попала исправительная колония. В результате атаки многие люди погибли и десятки пострадали. Из-за вражеской атаки разрушено помещение учреждения, а также повреждены частные дома рядом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.