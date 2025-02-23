В ГСЧС показали первые фото последствий атаки РФ по Киеву

В ночь с 22 на 23 февраля российские оккупанты пытались атаковать Киев ударными дронами. На фоне вражеской атаки в ряде районов столицы было зафиксировано падение обломков БпЛА, повреждения и пожары.

По состоянию на утро известно, что обломки вражеских дронов были зафиксированы в трех районах города. В частности, по поводу последствий известно, что:

Напомним, что этой ночью враг атаковал не только Киев, но и Одесский регион, Запорожье и Кривой Рог. Во все трех случаях есть пострадавшие, а в Кривом Рогу и вовсе - еще погибший. Враг атаковал этот город ракетами. Подробнее о том, что было известно о ночных атаках России по городам Украины — читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.