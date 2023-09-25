Сверхзвук и сложная траектория. Главное о ракетах "Оникс" и почему их не удается сбивать

Российские ракеты "Оникс" снова наносят удары по объектам на территории Украины. Они обладают рядом характеристик, из-за которых, к сожалению, наша противовоздушная оборона до сих пор не может эффективно их перехватывать.

РБК-Украина подробнее рассказывает о ракетах "Оникс" и о том, почему их сложно сбивать.

Российская Федерация активизировала удары "Ониксами" во второй половине июля, сразу после выхода из зерновой сделки. Тогда ими атаковали портовую и критическую инфраструктуру, в частности, в Одессе и области были попадания в зерновые и масличные терминалы, а также резервуары и оборудование для загрузки.

С тех пор агрессор взял перерыв на два месяца, но в ночь на 23 сентября в комбинированной атаке снова запустил "Ониксы" по объектам в Одесской области. В результате были разрушения на открытой территории в рекреационной зоне, но обошлось без жертв и пострадавших. По словам спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, ракеты были запущены из берегового комплекса "Бастион" в оккупированном Крыму.

В ночь на 25 сентября россияне задействовали еще две ракеты "Оникс" вместе с "Калибрами" и дронами-камикадзе Shahed при атаке на Одессу.

"Враг попал в припортовую инфраструктуру. Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар... "Ониксами" разрушены зернохранилища. Но люди не пострадали", - говорится в сообщении Сил обороны Юга.

По данным издания "Думская", первый "Оникс" прилетел в припортовый отель "Одесса", а второй разрушил зерновой склад, в котором могло храниться 40 тысяч тонн продукции.

Согласно сводке Воздушных сил, против беспилотников и крылатых ракет морского базирования был продемонстрирован почти 100%-й результат. Что касается "Ониксов", то их уже в который раз не удается эффективно перехватить.

Главное о ракетах "Оникс"

Это сверхзвуковые противокорабельные ракеты среднего радиуса. Являются советской разработкой 1970 годов и предназначены для ударов по надводным, военно-морским группировкам, кораблям и наземной инфраструктуре. Устойчивы против огневого и радиоэлектронного противодействия.

"Ониксы" могут запускаться с разных платформ, таких как подводные лодки, корабли и самолеты. Как правило, для ударов по территории Украины используются береговые комплексы "Бастион". Как и в случае с крайней атакой, когда отработали "Бастионы" из района оккупированного Севастополя.

Согласно заявлениям производителя, "Оникс" практически неуязвим для противовоздушной обороны. Его радиолокационная головка самонаведения позволяет уничтожать цели как над водой, так и над сушей.

Фото: запуск ракеты "Оникс" с берегового комплекса "Бастион" (defence-ua.com)

Характеристики:

длина - 8 м (авиационный вариант - до 6,2 м)

масса - 3000 кг (стартовая, до 4000 кг с транспортно-пусковым стаканом)

максимальная скорость - 2,6 Маха или 3182 км/ч на высоте 14000 м

скорость возле поверхности - 2 Маха или 2448 км/ч

высота полета - до 14000 м (маршевый участок) и 10-15 м (конечный участок)

дальность - 300 км (базовый) и до 800 км ("Оникс-М")

масса боевой части - до 300 кг

Экспортные варианты "Яхонт" стоят на вооружении Сирии, Вьетнама, Индии и Индонезии. Кроме того, существует модернизированная версия "Оникс-М" с дальностью стрельбы до 800 км.

Особенностью данного типа ракет является полет по баллистической траектории на большой высоте и снижение на сверхнизкую высоту перед подлетом к цели. В частности, на маршевом участке "Ониксы" поднимаются до 14 км, на подлете к цели опускаются до 10-15 м и летят в режиме огибания рельефа.

Сколько у России таких ракет и куда они могут достать

Осенью прошлого года министр обороны Алексей Резников приводил данные о том, что у России в наличии оставалось 347 из 470 ракет "Оникс". То есть около 74% от довоенного запаса.

Отметим, для ударов по Украине они применялись с весны 2022 года. В частности, в апреле с территории Крыма был обстрелян аэропорт в Одессе, в мае - аэродром в городе Арцыз. В июне 2022-го ракету запустили в Очаков, а в июле сразу 10 "Ониксов" ударили по Николаеву. За год полномасштабного вторжения Россия только по целям в Одесской области запустила около 40 ракет. Летом к ним добавились еще около двух десятков.

Что касается актуальных запасов и производства, то оценить их объемы сложно. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркивал, что это старая разработка, которая с высокой долей вероятности до сих пор модернизируется и усовершенствуется.

Отметим, расстояние от Севастополя до Одессы по прямой - 300 км, от мыса Тарханкут - около 180 км. В первом случае "Оникс" может долететь до цели приблизительно за 6-7 минут, во втором - за 4 минуты. За счет скорости в украинских городах могут даже не успеть объявить воздушную тревогу. Потому иногда она звучит после взрывов.

Фото: радиус возможного поражения ракетой "Оникс" из оккупированного Севастополя (mapsdirections.info)

В источниках приводится разная дальность полета. Но даже если исходить из 300 км для базового варианта, то Россия из оккупированного Крыма способна простреливать "Ониксами" весь юг Украины. По словам Игната, если ракета поднимается на маршевом участке на высоту свыше 10 км, то способна преодолеть расстояние до 600 км.

Почему украинская ПВО не может сбить "Оникс"

В отношении возможностей Украины сбивать противокорабельные ракеты в 2022 году возникла путаница. Оперативное командование "Юг" отчитывалось о ликвидации ракет "Оникс" и Х-22, но как уточнили спустя несколько месяцев, эта информация была ошибочной. Таким образом, даже по состоянию на сейчас Украина не располагает средствами для эффективного перехвата.

Основная проблема - высокая скорость полета и малая высота на терминальном участке. В таких условиях, по словам Юрия Ингата, остается лишь пытаться воздействовать на траекторию средствами радиоэлектронной борьбы. Но и отклонение от курса не гарантирует, что "Оникс" упадет в чистом поле.

Летом 2023-го Игнат говорил, что помочь защититься от "Ониксов" могли бы дополнительные зенитно-ракетные комплексы типа Patriot и SAMP-T.

"Если бы у нас были соответствующие дополнительные системы, то они бы защитили инфраструктуру Одессы, и не только портовую инфраструктуру", - говорил он в июле.

Но самым эффективным способом борьбы является уничтожение носителей. То есть береговых комплексов "Бастион" в оккупированном Крыму. В августе проходила информация об уничтожении такого комплекса в результате украинской атаке по объектам российской ПВО на мысе Тарханкут, но она не нашла подтверждения.

Об ситуации в ночь на 23 сентября Игнат намекнул, что украинские военные могли успешно воздействовать на траекторию "Оникса". В частности, по его словам, так как она попала в рекреационную зону, "что-то повлияло на ее полет".

Крайняя атака, как уже говорилось выше, была комбинированной. Россияне также задействовали "Калибры" и дроны Shahed, которые меняли направление, чтобы рассредоточить внимание ПВО и нанести максимальный ущерб. Сначала они долетели практически до центральной части Украины, после чего развернулись и вдоль границы с Молдовой направились в Одессу.

Несмотря на это, украинское ПВО в отношении "шахедов" и "Калибров" продемонстрировало безупречную работу. Чего пока нельзя сказать об "Ониксах".

"Ракеты "Оникс" сложно сбивать. Противодействовать им можно, но средства поражения против них не действуют. Ракета сверхзвуковая, летит очень низко. Поэтому эти ракеты невозможно сбивать существующими средствами противовоздушной обороны", - резюмировал он.