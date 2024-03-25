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Гиперзвуковая ракета "Циркон": особенности и опасности оружия, которым хвастался Путин

Украина Россия, Понедельник 25 марта 2024 13:40
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Гиперзвуковая ракета "Циркон": особенности и опасности оружия, которым хвастался Путин Фото: (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Российские войска в своей войне против Украины используют гиперзвуковые ракеты "Циркон". В частности, их использование на территории нашего государства фактически подтвердил сам диктатор Путин в конце прошлого месяца.

Что известно об особенностях ракеты "Циркон" и ее использовании в войне РФ против Украины читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались следующие источники: военный портал Defense Express, wikipedia.org.

ЗМ22 "Циркон" является одним из малоизвестных проектов Кремля по созданию "гиперзвукового" вооружения. Сейчас об этой ракете имеется мало сведений, поскольку враг держит ее этапы разработки и модификации в тайне.

Ракету разработало и производит Научно-производственное объединение машиностроения (входящее в состав Корпорации "Тактические ракеты" НПО машиностроения) в Реутове Московской области.

Она заявлена производителями как перспективная противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной движущей установкой.

Отмечается, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" также могут быть эффективны против стационарных укрепленных объектов.

Пуски ракеты

Разработка ракеты была начата в 2011 году. В январе 2020 года она была запущена с российского фрегата "Адмирал Горшков" и поразила береговую мишень находившуюся на расстоянии 500 километров.

Запускать ракеты "Цирконы" планировали по универсальным вертикальным пусковым установкам 3С-14 на боевых кораблях, подводных лодках и с мобильных береговых ракетных установок.

На основе российских источников также есть наиболее вероятное предположение, что для ее пуска адаптировали мобильный береговой ракетный комплекс "Бастион" и/или установили пусковую шахту на стационарной батарее "Объект-100" под Балаклавой в оккупированном Крыму.

Характеристики ракеты

  • Дальность стрельбы - почти на 600-1000 (до 1500) километров;
  • Высота полета - 30-40 километров;
  • Скорость полета - до 8-9 Мах;
  • Масса БЖД - 300 (до 400) килограмм;
  • Длина - 8-10 метров.

Допускается, что "Циркон" - двухступенчатая ракета, первая степень которой оборудована твердотопливным ракетным двигателем, а вторая – прямоточным воздушно-реактивным.

Задача целей для поражения

Отмечается, что целеуказание ракеты осуществляется со спутника или разведывательного самолета.

Атаки "Цирконом" по Украине

Следует отметить, что в СМИ появилась информация, что Россия во время ракетной атаки утром 7 февраля могла использовать противокорабельную гиперзвуковую ракету СМ22 "Циркон".

Это подтверждают опубликованные в социальных сетях снимки обломков. В частности, на одном из фото на обломке видна маркировка "3М22". Эта надпись соответствует маркировке именно этой ракеты, которую вместе с российским Х-47 "Кинжал" называют еще так называемыми "вундерваффе" Путина.

Тогда ракетная атака была нацелена в основном на Киев, хотя под обстрелы попали и Николаев и Львовская область.

Также следует отметить, что Путин фактически подтвердил удары противокорабельным "Цирконом", говоря о российско-украинской войне в конце прошлого месяца в своем выступлении.

О том, что известно о ракете "Циркон" и действительно ли россияне могли ею атаковать Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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