RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Баллистика и реактивные "Шахеды". Как Россия меняет тактику обстрелов

12:03 03.08.2026 Пн
2 мин
Кремль знает о дефиците PAC-3 для Patriot, поэтому привлекает больше баллистики для ударов
aimg Валерий Ульяненко aimg Ульяна Безпалько aimg Милан Лелич
Фото: российские ракеты (росСМИ)

РФ сменила тактику воздушных атак на Киев, сделав главную ставку на баллистические ракеты. Причиной тому стал дефицит боеприпасов PAC-3 для систем Patriot.

По данным собеседников издания, враг все чаще отказывается от сложных комбинированных ударов с долгой планировкой маршрутов. Россия же перенимает тактику Ирана, который активно применял баллистику и дроны на Ближнем Востоке.

"Россияне увидели на примере Ирана, как он кошмарил Ближний Восток в основном с помощью баллистики и дронов. И взяли себе это за урок. Зачем им распланировать сложный комбинированный удар с разными маршрутами, временем подлета целей? Теперь они просто пускают на столицу 10-20-30 баллистических ракет, понимая, что какая-то часть из них прилетит ввиду нашего дефицита", - рассказывал один из офицеров.

Ожидается, что осенью эта тенденция сохранится: Москва продолжит комбинировать баллистические ракеты с крылатыми, а также массированными налетами "Шахедов".

Сколько баллистических ракет производит Россия

Для регулярных обстрелов столицы и Киевской области оккупанты используют несколько типов вооружения. По данным источников, россиянам удается ежемесячно производить:

  • около 66 баллистических ракет 9М723 для комплекса "Искандер-М";
  • ориентировочно 10 гиперзвуковых ракет "Циркон".

Кроме того, противник периодически задействует ракеты от комплексов С-400, а также северокорейскую баллистику KN-23.

В то же время, подсчеты свидетельствуют, что за июль Россия выпустила по Украине больше баллистических ракет, чем способна изготовить за месяц. Без существенного наращивания производства Москва не сможет постоянно поддерживать ту же плотность баллистических залпов.

Параллельно Кремль сосредоточил усилия на наращивании производства реактивных дронов. Это стало прямым ответом на активное развитие Украиной собственных дронов-перехватчиков, предназначенных для уничтожения обычных "Шахедов".

Напомним, сегодня ночью россияне ударили по Украине 181 ударным дроном типа Shahed (в т.ч. реактивные), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Украинская ПВО сбила/подавила 163 дрона типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияВойна в УкраинеРакетыДрони