"Оникс" vs "Искандер-М": главные отличия ракет, которыми Россия терроризирует юг

Российские ракеты "Оникс" и "Искандер-М" имеют ряд отличий. Если первая противокорабельна, то вторая баллистическая и работает по другому механизму, но их объединяет то, что РФ использует их в своих атаках на юг Украины.

Какие главные отличия между ракетами "Оникс" и "Искандер-М" - читайте ниже в материале РБК-Украина.

Ракетные атаки на юг

Тактика российских оккупантов не имеет особых изменений - продолжается ракетный террор территорий, в том числе и юга. А именно сегодня утром враг снова прибег к атаке, ударив по судоремонтному заводу в Одесском районе.

Первоначально мониторинговые каналы сообщали о том, что атака якобы была проведена ракетами "Оникс". Впрочем, по данным Сил обороны Юга - это были баллистические ракеты "Искандер-М"

"В этом случае специалисты сходятся все же на том, что действительно было применено баллистическое оружие и по баллистической траектории. Скорее всего, три ракеты "Искандер-М" попали по территории судоремонтного завода", - сказала представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Искандер-М"

Отметим, что первые удары по Украине в начале полномасштабного вторжения РФ нанесла "Искандерами" с целью уничтожения наших систем ПВО. И до сих пор враг применяет их для своих атак.

Фото: комплекс "Искандер" с ракетами (armyinform.com.ua)

Технические характеристики

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" был представлен в 1999 году.

Для обхода систем ПРО в "Искандерах" применяются ложные мишени, глушащие радары противника.

Возможные типы БЖД: кассетная, бетонобойная, ядерная.

Дальность запуска баллистических ракет "Искандер-М" - до 500 км. Модификация крылатой ракеты 9М729 комплекса имеет максимальную дальность 2500 км.

Скорость баллистической ракеты Искандер: 2100 м/с.

Стартовый вес ракеты: 3800 кг.

Масса боевой части: 480 кг.

Длина: 7,3м.

Диаметр: 920 мм.

Интервал между запусками: 1 минута.

П-800 "Оникс"

Страна-агрессор применяет ракеты "Оникс" для ударов по Украине с весны прошлого года. В частности, тогда в апреле 2022-го под атакой оказался аэропорт в Одессе, а в мае - аэродром в городе Арзиц. Их россияне обстреляли с территории оккупированного Крыма.

Фото: П-800 Оникс - противокорабельная ракета среднего радиуса действия (wikipedia.org)

Технические характеристики

длина (корабельный вариант) - 8 метров;

длина (авиационный вариант) - 6,1 метра;

стартовая масса - 3 000 килограммов;

размах - 1,7 метра;

масса из ТПС (транспортно-пусковой стакан) - 3 900 килограммов;

максимальная скорость - 884 метра в секунду;

дальность по высотной траектории - 450 - 500 километров;

высота полета на маршевом участке - до 14 000 метров;

высота полета на конечном участке - 10-15 метров;

дальность обнаружения цели - не менее 50 километров;

время готовности к работе с момента включения - более 2 минут.

Чем отличаются эти ракеты

Назначение

Основное предназначение "Искандеров" - уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также наземных целей.

При этом российские "Ониксы" предназначены для борьбы с надводными целями. Запускают их из комплекса "Бастион", который вражеские войска разместили во временно оккупированном Крыму. Универсальность этих ракет в том, что их могут запускать с подлодок, кораблей, самолетов и т.д.

Способность нести "ядерку"

В отличие от "Ониксов", ракеты "Искандер" (как заявляют производители) могут являться средством доставки тактического ядерного оружия.

Производство

"Искандер М" - оперативно-тактический ракетный комплекс, который был разработан в Москве. Есть на вооружении армии РФ и производится в настоящее время. По данным ГУР, враг способен производить эти ракеты в количестве 5 единиц в месяц.

П-800 "Оникс" (экспортное наименование "Яхонт") - советская разработка 1970-х годов. Что касается запасов этих ракет у россиян, то нет точной информации, продолжают ли они их производить, но не исключено, что советская разработка проходит модернизацию и совершенствуется.

Сложность сбития объединяет эти две ракеты

О сбитии П-800 "Оникс" официально сообщалось оперативным командованием "Юг" в июне 2022 года. Речь шла о том, что тогда в четырех пусках было выпущено всего восемь ракет, которые удалось перехватить. Однако впоследствии это сообщение стало недоступным.

Как объясняли в Командовании Воздушных Сил ВСУ такая цель, как П-800 "Оникс" чрезвычайно сложна для нашей противовоздушной обороны". Но в некоторых случаях противодействовать ей возможно.

Эта ракета имеет радиолокационную головку самонаведения, работе которой можно помешать средствами РЭБ. Именно поэтому некоторые такие ракеты не долетают до целей, и это активно осуществляется. Кроме того, эффективнее не в воздухе с ними сражаться, а уничтожать носители.

Что касается баллистических "Искандеров", то в течение достаточно большого времени эта цель была нашей противовоздушной обороне фактически не под силу. Однако с получениями современных западных систем ПВО они все же стали пополнять статистику в сводках уничтоженных ракет.

Так, перехватить такую ракету могут такие средства как Patriot и SAMP-T, которые Украина имеет на вооружении.

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