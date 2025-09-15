Баллы набрали, но студентами не стали. Сколько участников НМТ-2025 не поступили в вузы

НМТ-2025

По данным Украинского центра оценивания качества образования, в 2025 году более 250 тысяч участников НМТ преодолели порог по всем четырем предметам и получили оценки в шкале 100-200 баллов.

Однако, как отметил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров, абитуриентами в учреждения высшего образования стали чуть более 198 тысяч человек.

Учитывая то, что участвовать в конкурсном отборе можно было не только по результатам НМТ-2025, но и предыдущих лет, а также без теста для льготных категорий, доля тех, кто не использовал результаты этого года для поступления, еще выше.

Результаты НМТ-2025 (скриншот)

Отметим также, что анализ распределения участников НМТ-2025 по возрасту свидетельствует, что самой большой возрастной категорией по количеству участников являются 17-летние выпускники. Их было более 148,5 тысячи человек. 18-летние участники ставили более 85,5 тысячи, 19-летних - более 16 тысяч человек.

Возрастные группы от 20 до 25 лет представлены примерно от 2 до 6 тысяч участников каждый год.

При этом самому молодому участнику НМТ в 2025 году было 14 лет, а самым старшим - 64, 65 и 71 год.

Результаты НМТ-2025 (скриншот)