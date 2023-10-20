В Балаклее мужчина получил три года заключения за уклонение от мобилизации

В Балаклее Харьковской области мужчина не явился в военкомат после получения повестки и скрывался у знакомого. Его приговорили к трем годам заключения за уклонение от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

При поддержке публичного обвинения прокурорами Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области суд признал виновным 44-летнего мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины).

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

Как отмечается, в феврале 2023 он получил повестку для прибытия в первый отдел Изюмского РТЦК и СП для отправки в воинскую часть. Однако мужчина решил не прийти и прятался у своего знакомого на даче.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Он объяснил, что "не готов брать оружие в руки и нацелить на другого человека".

Следует отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных документах.

Мобилизация в Украине

На данный момент в Украине действует всеобщая мобилизация, которая осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами. Это означает, что мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, а значит, подпадают под призыв в армию. В первую очередь проводится призыв резервистов, бывших участников АТО, ООС с постепенным наращиванием численности войск за счет проходивших службу военнообязанных.

Напомним, что в конце лета президент Владимир Зеленский сообщил, что к нему обращались военные с просьбой усилить мобилизацию.

Отметим, что в ТЦК заявляли, что мобилизация не коснется абсолютно всех мужчин, но каждый военнообязанный должен понимать, что ему, скорее всего, придется защищать Украину с оружием в руках.