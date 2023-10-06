Каждый мужчина должен готовиться. В ТЦК ответили, возможно ли, что "будут воевать все"

Мобилизация в Украине не коснется абсолютно всех мужчин, однако каждый военнообязанный должен понимать, что ему, скорее всего, придется защищать свою страну с оружием в руках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина в интервью Telegraf .

Отвечая на вопрос, коснется ли мобилизация всех украинских мужчин, он отметил, что каждый военнообязанный должен готовиться защищать свою страну.

"Ну, если говорить о "всех" как обо всем населении Украины, то вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я бы сказал так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать Родину с оружием в руках. И он должен к этому готовиться", - сказал Истомин.

Мобилизация в Украине

Сейчас в Украине действует всеобщая мобилизация, которая осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами. В первую очередь проводится призыв резервистов, бывших участников АТО, ООС с постепенным наращиванием численности войск за счет проходивших службу военнообязанных.

Напомним, что Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Они будут действовать не менее 15 ноября 2023 года.