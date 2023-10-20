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У Балаклії чоловік отримав три роки ув‘язнення за ухилення від мобілізації

Балаклія, Харківська область , П'ятниця 20 жовтня 2023 12:40
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У Балаклії чоловік отримав три роки ув‘язнення за ухилення від мобілізації Фото: у Балаклії чоловік отримав три роки ув‘язнення за ухилення від мобілізації (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Балаклії Харківської області чоловік не з'явився до військкомату після отримання повістки та переховувався у знайомого. Його засудили до трьох років ув'язнення за ухилення від мобілізації..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 44-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк три роки. Наразі триває термін на апеляційне оскарження.

Як зазначається, у лютому 2023 року він отримав повістку для прибуття до першого відділу Ізюмського РТЦК та СП для відправлення до військової частини. Проте чоловік вирішив не прийти та переховувався у свого знайомого на дачі.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Він пояснив, що "не готовий брати зброю до рук і націлити на іншу людину".

Варто зазначити, що відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих документах.

Мобілізація в Україні

Наразі в Україні діє загальна мобілізація, яка здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами. Це означає, що чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними, а отже припадають під призов до армії. У першу чергу проводиться призов резервістів, колишніх учасників АТО, ООС з поступовим нарощуванням чисельності військ за рахунок військовозобов'язаних, які проходили службу.

Нагадаємо, що наприкінці літа президент Володимир Зеленський повідомив, що до нього зверталися військові з проханням посилити мобілізацію.

Зазначимо, що у ТЦК заявляли, що мобілізація не торкнеться абсолютно всіх чоловіків, але кожен військовозобов'язаний повинен розуміти, що йому, швидше за все, доведеться захищати Україну зі зброєю в руках.

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