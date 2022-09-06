Для Ізюма виникла серйозна загроза. Арестович розповів про успіхи ЗСУ

"В одному місті, назву якого ми не називаємо, стала біда з російськими військами. Сильна біда. Це ще не все. Біда Така з ними сталася, що вони сильно втекли на схід, навіть ще східніше. Зовсім за місто втекли. Але російське командування намагається відновити стан, перекидає резерви, але їх там чекає маса сюрпризів. Але частина з них вже в полоні", - зазначив Арестович.

За його словами, над Ізюмом нависла дуже серйозна загроза. Також ЗСУ тепер дострілюють до Куп'янська. А це основна артерія забезпечення угруповання противника біля Ізюма і всього північно-східного угруповання на Донецькому напрямку.

"Все, що наступало на Слов'янськ і Краматорськ. Це грандіозна проблема для них (росіян – ред.). Сам факт, що ми поставимо під вогневий контроль, це величезна проблема", – додав радник Офісу президента.