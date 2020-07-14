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Арахамія анонсував розгляд закону про реформу СБУ у вересні

Київ, Вівторок 14 липня 2020 03:29
Арахамія анонсував розгляд закону про реформу СБУ у вересні
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Наразі законопроект напрацьовують в комітеті

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна рада розгляне новий законопроект про реформування Служби безпеки України у вересні. Наразі законопроект напрацьовується в комітеті.

Про це він сказав в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

За словами голови фракції СН, законопроект у вересні буде винесено на голосування.

"Я думаю, ви маєте на увазі новий законопроект про СБУ, який напрацьовується в нашому комітеті і ми як раз у вересні виносимо цей законопроект вже на голосування", - розповів Арахамія.

Як відомо, Зеленський 10 березня вніс до Верховної ради законопроект №3196 "Про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України". Президент подав до парламенту законопроект як невідкладний.

Згодом у Раді з'явився текст законопроекту Зеленського №3196 "Про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України".

РБК-Україна писало, що у Верховній раді опубліковане фінансово-економічне обґрунтування до законопроекту №3196 "Про внесення змін до закону України" Про Службу безпеки України ".

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