У Раді пояснили, чи буде звільнено Баканова при прийнятті закону про СБУ

Фото: Іван Баканов (РБК-Україна)

Реформа Служби безпеки України усуне політичний вплив на керівників відомства і пропише нові кваліфікаційні вимоги безпосередньо до очільника. Втім, говорити про зміну Івана Баканова на посаді голови СБУ після прийняття закону ще рано.

Про це РБК-Україна повідомили в "Слузі народу", йдеться у матеріалі "Реформа з грифом секретно: як влада планує змінити СБУ".

Зазначимо, реформу мають запустити до кінця року.

"Там (в законопроекті, - ред.) не передбачається зміна голови СБУ, але до другого читання можливі зміни, це ще питання консультацій", - зазначила депутат від "Слуги народу".

Нагадаємо, Верховна рада розгляне новий законопроект про реформування Служби безпеки України у вересні.

Як відомо, 10 березня президент вніс до Верховної ради законопроект №3196 "Про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України". Президент подав до парламенту законопроект як невідкладний.

Згодом у Раді з'явився текст законопроекту Зеленського №3196 "Про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України".

РБК-Україна писало, що у Верховній раді опубліковане фінансово-економічне обґрунтування до законопроекту №3196 "Про внесення змін до закону України" Про Службу безпеки України ".