Баканов про можливе вторгнення РФ в Україну: не варто забувати про Білорусь

Глава Служби безпеки України Іван Баканов вважає, що не варто забувати про Білорусь на тлі можливого вторгнення Російської Федерації . За його словами, Мінськ є союзником Москви.

Про це Баканов заявив під час виступу на форумі "Україна 30" .

"Нещодавно, коли біля кордонів збільшилася концентрація російських військ, ми відчули, що діють інші правила. Сьогодні ситуація стабілізувалася, але Росія відвела лише частину своїх військ. Загроза нікуди не поділася", - заявив Баканов.

За його словами, бойовий і чисельний склад угруповань РФ уздовж українського кордону становить близько 100 тисяч осіб.

"Чи можемо виділити 5 основних напрямків. Але не варто забувати Білорусь, яка є потенційним союзником РФ, в разі, якщо Російська Федерація буде реалізовувати план вторгнення в Україну", - додав глава СБУ.