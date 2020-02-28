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Адвокат назвав сроки екстрадиції в Україну фігуранта справи Гандзюк

Новини » Суспільство     28.02.2020 - 15:39
Адвокат назвав сроки екстрадиції в Україну фігуранта справи Гандзюк
Фото: Олексій Левін (скрін slidstvo info)

Адвокати не подавали апеляцію на екстрадицію Левіна в Україну

Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна екстрагують в Україну протягом 7-12 днів, адвокати апеляцію не подавали. Про це повідомив в коментарі РБК-Україна адвокат Михайло Величко.

Адвокат також повідомив, що адвокати не подавали апеляцію на рішення болгарського суду про його екстрадицію в Україну.

"Апеляцію не подали", - сказав він РБК-Україна.

Раніше повідомлялося, що Україна просить Болгарію екстрадувати Олексія Левіна. За даними РБК-Україна, запит на екстрадицію Левіна представники Офісу генпрокурора відправили ще в п'ятницю, 24 січня.

Додамо, що фігурант справи про вбивство Катерини Гандзюк Олексій Левін був заарештований на 40 днів рішенням суду в Бургасі. Крім того, повідомлялось, що Левін змінив зовнішність, щоб не бути схожим на фото з Інтерполу.

Болгарські правоохоронці не одразу затримали фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк Олексія Левіна, тому що "червоний циркуляр" поруч із його іменем від Інтерполу з'явився пізніше.

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