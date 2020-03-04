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Стало відомо, коли суд Болгарії розгляне екстрадицію фігуранта справи Гандзюк до України

Новини » Суспільство     04.03.2020 - 15:53
Стало відомо, коли суд Болгарії розгляне екстрадицію фігуранта справи Гандзюк до України
Фото: Олексій Левін (скрін slidstvo info)

Рябошапка зазначив, що розслідування вбивства Гандзюк просувається

Суд у Болгарії 9 березня розгляне апеляцію захисту підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Олексія Левіна на рішення про його екстрадицію до України. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає "Громадське".

Рябошапка зазначив, що розслідування вбивства Гандзюк просувається.

"Я сподіваюся, що суд дасть нам можливість привезти його до України, і тоді процес, мені здається, буде рухатися ще швидше", - заявив він.

Нагадаємо, 28 лютого адвокат Михайло Величко в коментарі РБК-Україна розповів, що Левіна екстрагують в Україну протягом 7-12 днів.

Раніше повідомлялося, що Україна просить Болгарію екстрадувати Олексія Левіна. Запит на екстрадицію Левіна представники Офісу генпрокурора відправили ще в п'ятницю, 24 січня.

Додамо, що фігурант справи про вбивство Катерини Гандзюк Олексій Левін був заарештований на 40 днів рішенням суду в Бургасі. Крім того, повідомлялось, що Левін змінив зовнішність, щоб не бути схожим на фото з Інтерполу. Болгарські правоохоронці не одразу затримали фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк Олексія Левіна, тому що "червоний циркуляр" поруч із його іменем від Інтерполу з'явився пізніше.

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