ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дружина в.о. голови СБУ Баканова має російське громадянство

Новини » Політика    12.06.2019 - 23:59
Дружина в.о. голови СБУ Баканова має російське громадянство
Фото: Іван Баканов (twitter.com 24tvua)

За його словами, дружина знаходиться в процесі оформлення українського громадянства

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що його дружина має російське громадянство. Про це повідомляється у Facebook прес-служби СБУ.

Баканов розповів, що спецперевірка в СБУ не виявила жодних обмежень щодо призначення його на посаду заступника голови СБУ та не виявила перешкод наданню йому допуску до державної таємниці.

"Моя дружина, українка, жила і навчалася у школі Кривого Рогу. Поступила у вищій навчальний заклад на території Росії, під час розпаду СРСР отримала паспорт громадянки РФ... Натомість, з 1998р. вона живе і працює в Україні із посвідкою на постійне проживання в нашій державі, знаходиться в процесі оформлення українського громадянства", - йдеться в заяві. 

Також наголошується, що дружина Баканова Оксана не відвідувала територію Російської федерації з 2013 року. 

Раніше повідомлялося, що перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов отримав звання лейтенанта, щоб мати доступ до важливої та секретної інформації після його призначення в СБУ. 

Нагадаємо, 22 травня Зеленський призначив Баканова першим заступником голови Служби безпеки України. Відповідний указ №316/2019 на сайті президента оприлюднено 22 травня.

Незалежним головою СБУ міг би стати Радецький, - експерт Данилюк і Баканов домовилися посилити боротьбу з контрабандою
Новини України Служба безпеки УкраїниІван Баканов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся