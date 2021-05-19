ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні проводять перший пробний кваліфікаційний іспит магістрів

Новость на русском →
Середа 19 травня 2021 12:57
В Україні проводять перший пробний кваліфікаційний іспит магістрів Фото: сьогодні магістри пишуть кваліфікаційний іспит (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: РБК-Україна

В Україні 19 та 20 травня відбудеться перше пробне проведення атестації здобувачів за немедичними спеціальностями у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ). Його проводять для студентів магістратури.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

Так, на першу апробацію відібрано спеціальності 211 "Ветеринарна медицина", 212 "Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза", які реалізуються в профільних закладах вищої освіти.

У тестуванні візьмуть участь 603 студентів магістратури з 11 вишів.

Завдання кваліфікаційного іспиту розроблено відповідно до програм ЄДКІ за спеціальностями і складено у вигляді тестів у форматі вибору однієї правильної відповіді з пропонованих чотирьох. Усього: 100 тестових завдань. Тривалість ЄДКІ становить 120 хв.

Учасники, які не складуть іспит, цьогоріч не будуть відраховані. Однак заклад вищої освіти може враховувати результати під час атестації студента.

Восени цього року заплановано апробацію ЄДКІ за спеціальностями 081 "Право", 293 "Міжнародне право", 281 "Публічне управління та адміністрування", 272 "Авіаційний транспорт". У 2022 році ЄДКІ буде поширено на нові спеціальності та проводитиметься на рівні бакалавра й фахового молодшого бакалавра.

Нагадаємо, 11 травня стартувала реєстрація на іспити для вступу до магістратури. Йдеться про єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине фахове вступне випробування.

Раніше повідомлялося, що МОН перенесло реєстрацію на вступ до магістратури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство МОН Освіта
NEWS
Значне посилення дощу та штормовий вітер: погода продовжує погіршуватись
Значне посилення дощу та штормовий вітер: погода продовжує погіршуватись
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні