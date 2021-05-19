В Україні проводять перший пробний кваліфікаційний іспит магістрів

В Україні 19 та 20 травня відбудеться перше пробне проведення атестації здобувачів за немедичними спеціальностями у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ). Його проводять для студентів магістратури.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України .

Так, на першу апробацію відібрано спеціальності 211 "Ветеринарна медицина", 212 "Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза", які реалізуються в профільних закладах вищої освіти.

У тестуванні візьмуть участь 603 студентів магістратури з 11 вишів.

Завдання кваліфікаційного іспиту розроблено відповідно до програм ЄДКІ за спеціальностями і складено у вигляді тестів у форматі вибору однієї правильної відповіді з пропонованих чотирьох. Усього: 100 тестових завдань. Тривалість ЄДКІ становить 120 хв.

Учасники, які не складуть іспит, цьогоріч не будуть відраховані. Однак заклад вищої освіти може враховувати результати під час атестації студента.

Восени цього року заплановано апробацію ЄДКІ за спеціальностями 081 "Право", 293 "Міжнародне право", 281 "Публічне управління та адміністрування", 272 "Авіаційний транспорт". У 2022 році ЄДКІ буде поширено на нові спеціальності та проводитиметься на рівні бакалавра й фахового молодшого бакалавра.