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Під Бахмутом стався витік аміаку: хто в зоні ураження

Фото: під Бахмутом стався витік аміаку (ілюстративне фото/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Бахмутському районі трапився витік аміаку. НП трапилася через бойові дії, пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу "Тольятті - Одеса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута", - розповів він.

За його словами, в зону ураження можуть потрапити Бахмут, Гладосове, Дача, Миколаївка Друга, Одрадівка і Опитне.

"Місцева влада оповістила населення про необхідні заходи безпеки. Рятувальники вже готові ліквідовувати наслідки аварії. Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає", - додав він.

Як повідомлялося, в Соледарі (Донецька область) прогримів сильний вибух. За неперевіреною інформацією, інцидент стався на заводі Knauf.

Раніше РБК-Україна розповідало, що робити у разі хімічної атаки.

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Бахмут