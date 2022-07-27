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У Бахмуті з-під завалів вдалося врятувати чоловіка

Фото: у Бахмуті з-під завалів вдалося врятувати чоловіка (скрін відео)
Автор: Євгеній Прокопенко

Розбираючи завали зруйнованого російськими обстрілями готелю у Бахмуті, рятувальники дістали чоловіка. Його забрала швидка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"О 16:27 з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу будівлі готелю, рятувальниками врятовано чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Станом на 17:00 особовим складом ДСНС Донецької області виявлено та вилучено з-під завалів тіла двох загиблих осіб, постраждало п'ять людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, зранку росіяни обстріляли Бахмут, зруйнувавши двоповерховий місцевий готель.

Рятувальники вилучили тіла двох загиблих осіб, ще одну людину вдалося врятувати. Загалом постраждало 3 людини.

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Бахмут