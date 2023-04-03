RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бахмут - это Украина. В ОП просят не реагировать на фейки врага о "взятии" города

Фото: в ОП просят не реагировать на фейки врага о "взятии" Бахмута (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о якобы "юридическом взятии" Бахмута. На что в Офисе украинского президента ответили, призвав не реагировать на фейки врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя ОП Андрея Ермака.

"Бахмут - это Украина. Спокойно реагируйте на фейки тех, кто придумывает "победу", которой в реальности нет", - написал Ермак.

Что сказал Пригожин

Напомним, накануне основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обнародовал видео, где заявил, что его наемники якобы "взяли Бахмут", правда, на этот раз "юридически".

Главарь "вагнеровцев" утверждает, что они якобы "готовятся вывесить флаг над городской администрацией" в Бахмуте.

Стоит отметить, что само видео Пригожина было низкого качества и рассмотреть на нем практически ничего не возможно.

Бои за Бахмут

Напомним, как недавно сообщили украинские пограничники, они продолжают с другими бойцами держать оборону Бахмута, бои за город продолжаются.

Добавим, по данным Минобороны, ситуация в Бахмуте Донецкой области остается очень напряженной. Россия делает попытки привлечь не только "вагнеровцев", но и профессиональные подразделения десантников.

При этом потери россиян в боях за город колоссальны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассБахмутЧВК ВагнераАндрей Ермак