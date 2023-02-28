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Бахмут еще не окружен, мы должны сражаться до конца, - Костенко

Фото: Роман Костенко (goloszmin org)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

Бахмут не окружен вражескими войсками и если мы будем отходить из каждого населенного пункта при такой угрозе, то можно многое потерять. Окончательное решение по этому городу будет принимать военное руководство.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал секретарь комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке, ветеран АТО Роман Костенко.

"Если честно, я вообще не помню, чтобы у нас принимали политические решения на войне, что касается поля боя. Это военная потребность и мы понимаем, что, во-первых, Бахмут - наша территория, во-вторых, Бахмут еще не окружен. А если мы будем каждый город только при угрозе окружения сдавать - мы так многое можем отдать. Мы должны биться до конца и выжимать все, что можем", - считает Костенко.

По его словам, было много примеров, когда безысходная ситуация превращалась в нашу пользу.

"Понимаем, что от Бахмута зависят и другие населенные пункты, которые следуют за ним - Часовой Яр, Краматорск, Славянск. И мы понимаем, что сдача Бахмута перенесет поближе эти боевые действия и все равно биться придется", - отметил Костенко.

Он подчеркнул, что не будет такого сценария, когда "отдали Бахмут и все, на этом якобы война закончилась и будем отдыхать".

"Нет, бои будут продолжаться... Я уверен, что это военное решение и наши командиры знают. Я общаюсь со многими военными разного уровня, мнение разделилось, но именно военное мнение. Кто-то говорит - давайте отойдем на более выгодные позиции, а кто-то говорит, как некоторые наши руководители - наоборот сейчас хорошо, мы на этом участке можем нанести врагу максимальные потери и продвигаться дальше. Это военное решение", - подытожил Костенко.

Напомним, вчера заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ситуация на фронте сложная, а самая сложная остается именно на Бахмутском направлении, где враг во время наступления использует тактику истощения и тотального разрушения.

Тем временем командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сегодня сообщил, что ситуация в районе Бахмута крайне напряженная, поскольку россияне бросили на это направление наиболее подготовленные штурмовые отряды.

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