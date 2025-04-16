Бахмут в руинах: кадры с дронов показали, что осталось от города в 2025 году

"Когда-то Бахмут был важным железнодорожным узлом и центром солевой промышленности, где проживали 84 тысячи украинцев. Именно здесь, еще до провозглашения Независимости Украины, 24 июля 1990 года, над зданием городского совета был поднят первый сине-желтый флаг в Донецкой области", - подписали видео военные.

В видео говорится о том, что до российского вторжения количество гражданского населения в Бахмуте достигало более 70 тысяч. По состоянию на начало 2025 года, вероятно, никого из гражданских в городе не осталось.

На видео показаны различные памятные места и здания до войны и кадры того, что с ними произошло с приходом россиян. Можно увидеть значительные разрушения, а иногда - полностью уничтоженные улицы с домами.

Напомним, оборона Бахмута продолжалась почти 10 месяцев. Город подвергся сокрушительным артиллерийским обстрелам и штурмам. Во время боев за город российская армия понесла огромные потери - около 100 000 убитых и раненых, более 80% из которых составляли отряды ЧВК "Вагнер".

Хотя российские войска объявили о захвате города, бои в окрестностях продолжались, а украинские беспилотники регулярно фиксируют масштабы разрушений.

Недавно РБК-Украина писало о городе Торецк, который пытаются захватить россияне. По состоянию на апрель 2025 года там, вероятно, проживает около 48 гражданских. До начала войны население города насчитывало около 35 тысяч жителей.