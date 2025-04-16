Бахмут у руїнах: кадри з дронів показали, що залишилось від міста у 2025 році

"Колись Бахмут був важливим залізничним вузлом і центром сольової промисловості, де проживали 84 тисячі українців. Саме тут, ще до проголошення Незалежності України, 24 липня 1990 року, над будівлею міської ради був піднятий перший синьо-жовтий прапор у Донецькій області", - підписали відео військові.

У відео йдеться про те, що до російського вторгнення кількість цивільного населення у Бахмуті сягала понад 70 тисяч. Станом на початок 2025 року, ймовірно, нікого з цивільних у місті не лишилось.

На відео показані різні пам'ятні місця і будівлі до війни та кадри того, що з ними сталось з приходом росіян. Можна побачити значні руйнування, а подекуди - повністю знищені вулиці з будинками.

Нагадаємо, оборона Бахмута тривала майже 10 місяців. Місто зазнало нищівних артилерійських обстрілів і штурмів. Під час боїв за місто російська армія зазнала величезних втрат - близько 100 000 вбитих і поранених, понад 80% з яких складали загони ПВК "Вагнер".

Хоча російські війська оголосили про захоплення міста, бої в околицях тривали, а українські безпілотники регулярно фіксують масштаби руйнувань.

Нещодавно РБК-Україна писало про місто Торецьк, яке намагаються захопити росіяни. Станом на квітень 2025 року там, ймовірно, проживає близько 48 цивільних. До початку війни населення міста налічував близько 35 тисяч мешканців.