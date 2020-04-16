Бахматюк запропонував повернути державі 8 млрд грн заборгованості виведених з ринку банків

Фото: Олег Бахматюк (ULF)

Бізнесмен пропонує використовувати світовий досвід врегулювання таких заборгованостей

Власник групи компаній "Укрлендфармінг" та "Авангард" Олег Бахматюк запропонував Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національному банку та Офісу генерального прокурора механізм повернення заборгованості виведених з ринку у 2014-2015 роках банків "ВіЕйБі Банк" та "Фінансова ініціатива "в сумі 8 млрд грн. Про це йдеться у зверненні Олега Бахматюка на сайті компанії, передає РБК-Україна.

Зараз основним джерелом повернення коштів кредиторам та державному бюджету є продаж активів неплатоспроможних банків, що в середньому приносить державі лише близько 1% від заборгованості.

Олег Бахматюк вважає, що для держави в нинішніх умовах світової економічної кризи важливе швидке та максимальне повернення коштів і виступає з пропозицією повернення державі 8 млрд грн протягом 5 років. Це також дозволить зберегти важливе для реального сектору економіки підприємство, яке дає роботу 27 тисячам працівників, генерує близько 1% ВВП країни та сплатило за останні 3 роки близько 7,7 млрд грн податків. Для цього він пропонує використати успішний світовий досвід врегулювання таких заборгованостей.

“Такий шлях підтримують і міжнародні фінансові структури, зокрема МВФ і Світовий банк. Прошу Вас підтримати цю пропозицію як таку, що відповідає інтересам держави", - йдеться у зверненні-меморандумі бізнесмена.

В тексті меморандуму також містяться пропозиції щодо врегулювання проблемної заборгованості шляхом реструктуризації, що дозволить отримати 8 млрд гривень в бюджет держави. Перший платіж в сумі 1 млрд грн буде здійснено протягом 2020 року, повна виплата суми, що залишилася, - протягом наступних 5 років без відстрочки виплат по тілу кредиту.

Нагадаємо, раніше екс-власник "ВіЕйБі банку" Олег Бахматюк пропонував виплату заборгованості банку перед державою в сумі 8 млрд грн з застосуванням механізмів реструктуризації. Проте, відповіді на свою пропозицію від НБУ та ФГВФО бізнесмен не отримав.