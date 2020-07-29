ВАКС скасував закриття справи Бахматюка

Фото: Олег Бахматюк (latifundist.com)

Бахматюка підозрюють у заволодінні 1,2 млрд гривень

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) скасував рішення Печерського районного суду Києва про закриття справи щодо власника VAB банку Олега Бахматюка. Таким чином, апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомили у прес-службі САП.

Як зазначили в САП, розгляд справи тривав два дні.

"29 липня 2020 Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурора САП і скасувала закриття кримінального провадження щодо власника ПАТ VAB Банку - підозрюваного у справі про заволодіння 1,2 млрд гривень рефінансування Національного банку України VAB Банком", - повідомили в САП.

Рішення ВАКС є остаточним і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, справу проти екс-заступника голови НБУ Олександра Писарука і бізнесмена Олега Бахматюка було відкрито через нібито нецільового використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. При цьому, згідно з висновками експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ, всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку.

Як повідомляло РБК-Україна, 5 червня Печерський районний суд Києва визнав незаконною постанову колишнього заступника генпрокурора Руслана Рябошапки Віталія Касько про поновлення справи проти Писарука і Бахматюка.