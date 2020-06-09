Суд визнав незаконним відновлення справи проти Писарука і Бахматюка

Фото: Олег Бахматюк (прес-служба)

Рішення суду не підлягає оскарженню

5 червня Печерський районний суд Києва прийняв рішення, яким визнав незаконною постанову колишнього заступника генпрокурора Руслана Рябошапки Віталія Касько про поновлення справи проти екс-заступника голови НБУ Олександра Писарука і бізнесмена Олега Бахматюка. Своїм рішенням суд зобов'язав генерального прокурора скасувати цю постанову.

Про це пишуть "Українські новини" , публікуючи відповідне рішення суду, передає РБК-Україна.

Так, суд задовольнив скаргу адвоката про бездіяльність генпрокурора та визнав протиправним нерозгляд клопотання про скасування постанови Віталія Касько як такої, що була винесена незаконно.

Мова йде про постанову про відновлення кримінальної справи про рефінансування VAB банку, яке вже розслідувалося і було закрито рішенням судів через відсутність складу злочину. На виконання рішення суду генпрокурор повинен скасувати скандальну постанову. Рішення остаточне й оскарженню не підлягає.

Рані екс-власник VAB банку Олег Бахматюк заявив, що незаконну постанову про порушення кримінальної справи проти нього особисто та його компанії екс-заступник генпрокурора Каско підписав за вказівкою колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана.

"Ми неодноразово заявляли, що цю постанову було винесено Касько з порушенням всіх норм і принципів права. Це було підтверджено також висновками цілого ряду провідних експертів. Врешті-решт суд остаточно поставив крапку і зупинив цей бєспрєдєл - рішення суду остаточне і оскарженню не підлягає. У незаконному рішенні Касько була очевидна політична вмотивованість. Мова йде про переслідування, гоніння особисто мене і моєї компанії групою людей, які використовують владу у своїх, а не державних інтересах. Цю постанову було винесено Касько в змові з екс-головою Офісу президента Богданом і директором НАБУ Артемом Ситником, який діяв з мотивів особистої помсти. Це незаконне рішення Касько зробив заручником велику і важливу для економіки країни компанію, яка дає гідну роботу 27 000 українців, яка за останні три роки сплатила 7,7 млрд податків і створює 1% ВВП нашої країни", - заявив Бахматюк.

Нагадаємо, справу проти Писарука і Бахматюка було відкрито через нібито нецільового використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку.

Крім того, Бахматюк сам запропонував державі повернути до бюджету 8 млрд боргів, проте відповіді на свою пропозицію від НБУ так і не отримав.

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Автор: РБК-Україна