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Біля посольства США в Багдаді впали кілька ракет

Новини » Надзвичайні події     26.03.2020 - 06:08
Біля посольства США в Багдаді впали кілька ракет
Фото: посольство США в Багдаді (twitter/Daily Sabah)

Атак зазнала "зелена зона" в Багдаді, постраждалих немає

В центральній частині Багдада в "зеленій зоні" кілька ракет впали біля посольства Сполучених Штатів в Іраку. Про це передає Al Arabia.

Наголошується, що впали дві ракети. Нібито було випущено чотири ракети. В центрі столиці Іраку увечері в середу, 25 березня, піднялася тривога.

Телеканал повідомляє, що були чутні вибухи, звуки падіння снарядів і виття сирен. В результаті атаки ніхто не постраждав. Принаймні, новин про потерпілих не було.

Нагадаємо, вночі 11 березня в Іраку була обстріляна військова база "Кемп Таджи", де дислокуються сили американської коаліції. Ракетна атака стала 22-й за ліком проти американських військових інтересів в країні з кінця жовтня. Цілей досягли більше 15 невеликих ракет. Три людини були вбиті, в тому числі двоє американських військових, і 10 поранені.

Також РБК-Україна писало, що у відповідь на вбивство американських солдатів в Іраку були нанесені авіаудари в районі Багдада. За даними Пентагону, американські сили вразили 5 сховищ зі зброєю, належали бойовикам Хезболли.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиІракБагдад
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