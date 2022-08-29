У Багдаді через протести є загиблі і багато поранених

Відзначається, що 12 учасників протесту були застрелені і ще 270 - отримали поранення в ході зіткнень з місцевими угрупованнями, які підтримує Іран.

За інформацією видання, зіткнення відбулися за межами охоронюваної зеленої зони, де почалися масові протести.

Варто зауважити, що протести в Багдаді спалахнули після того, як найвпливовіший в Іраку шиїтський імам Муктада ас-Садр оголосив про свій відхід з політики.