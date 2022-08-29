В Багдаде из-за протестов есть погибшие и много раненых

Отмечается, что 12 участников протеста были застрелены и еще 270 - получили ранения в ходе столкновений с местными группировками, которые поддерживает Иран.

По информации издания, столкновения произошли за пределами охраняемой Зеленой зоны, где начались массовые протесты.

Стоит заметить, что протесты в Багдаде вспыхнули после того, как самый влиятельный в Ираке шиитский имам Муктада ас-Садр объявил о своем уходе из политики.