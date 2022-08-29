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В Багдаде из-за протестов есть погибшие и много раненых

Фото: в Багдаде из-за протестов есть погибшие и много раненых (twitter.com/MohamadAhwaze)
Автор: Иван Носальский

В столице Ирака Багдаде в ходе массовых протестов в связи с уходом из политики влиятельного шиитского имама были убиты более 10 человек. При этом сотни получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные иракских медиков, которые приводит Al Arabia.

Отмечается, что 12 участников протеста были застрелены и еще 270 - получили ранения в ходе столкновений с местными группировками, которые поддерживает Иран.

По информации издания, столкновения произошли за пределами охраняемой Зеленой зоны, где начались массовые протесты.

Стоит заметить, что протесты в Багдаде вспыхнули после того, как самый влиятельный в Ираке шиитский имам Муктада ас-Садр объявил о своем уходе из политики.

Напомним, в Багдаде на фоне протестов был введен комендантский час, который начался в 15:30 29 августа.

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ИракБагдад