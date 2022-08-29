ua ru
Пн, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сутички з поліцією та комендантська година: у Багдаді спалахнули протести

Новость на русском →
Понеділок 29 серпня 2022 17:12
Сутички з поліцією та комендантська година: у Багдаді спалахнули протести Фото: у Багдаді спалахнули протести (twitter.com/MohamadAhwaze)
Автор: Сергій Пишкін

Заява найвпливовішого в Іраку шиїтського імама Муктада ас-Садра про вихід з політики, спровокувала протести у Багдаді, внаслідок чого у місті було запроваджено комендантську годину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Аль-Хадас".

Ас-Садр зробив заяву після того, як аятола Кадхім аль-Хаері заявив про відхід від духовного лідерства в Іраку. Також останній закликав своїх послідовників підтримати іранського аятолу Алі Хаменеї.

У липні прихильники Ас-Садра штурмували будівлю парламенту й виступали з протестами проти Мухаммеда ас-Судан, який планував висунутись на пост прем'єр-міністра.

У відповідь на вихід з політики Ас-Садра, прихильного богослова зібралася у центрі столиці із закликом до відставки уряду.

Через заворушення в Багдаді з 15:30 за місцевим часом було оголошено комендантську годину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Багдад
NEWS
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
DAILY
Тривожний час на ЗАЕС: що відбувається на найбільшій атомній станції в Європі
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна Тривожний час на ЗАЕС: що відбувається на найбільшій атомній станції в Європі