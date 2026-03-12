RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Костер ценой 30 тысяч: украинцам напомнили о штрафе за сжигание травы

21:28 12.03.2026 Чт
2 мин
Самые большие взыскания грозят должностным лицам
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Сжигание сухой травы (Getty Images)

С приходом весеннего тепла в столице участились случаи сжигания сухой травы. В то же время даже небольшой костер может за считанные минуты перерасти в неконтролируемый пожар, а за такие действия предусмотрены штрафы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата КГГА.

Читайте также: Подснежники за 3600 гривен: какие штрафы грозят украинцам за продажу первоцветов

Суммы штрафов для нарушителей

За выжигание сухой травы и листьев законодательством предусмотрены следующие санкции:

  • для граждан - от 3 060 до 6 120 гривен;
  • на территориях природно-заповедного фонда - от 6 120 до 12 240 гривен;
  • для должностных лиц - до 30 600 гривен.

Последствия для экосистемы

Директор Департамента Павел Иванов подчеркнул, что такие поджоги являются серьезной опасностью для здоровья людей, поскольку в воздух попадают канцерогенные соединения, оксиды азота и бензопирены.

Специалисты отмечают, что огонь разрушает микроорганизмы в почве и приводит к ее промерзанию в несколько раз сильнее нормы. Также в пожарах массово гибнут животные и птицы: зайчата, ежи, пресмыкающиеся и лягушки.

Что делать, если вы заметили поджог

Киевлян призывают быть ответственными и действовать по алгоритму:

  • зафиксировать нарушение на фото или видео;
  • вызвать спасателей или полицию по номерам 101 или 102;
  • по возможности объяснить поджигателям опасность их действий.

Напомним, за курение в общественных местах в Украине предусмотрены штрафы, причем запрет касается не только обычных сигарет, но и электронных, устройств для нагревания табака и кальянов. Курить нельзя в транспорте, учебных заведениях, больницах, ресторанах, на остановках, детских площадках и в других общественных местах.

РБК-Украина также рассказывало, что в Украине с 15 февраля до 31 марта действует нерестовый запрет на вылов щуки. За незаконный вылов предусмотрены штрафы или уголовная ответственность, а компенсация за одну пойманную щуку составляет 3 468 гривен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Штрафы