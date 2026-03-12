Костер ценой 30 тысяч: украинцам напомнили о штрафе за сжигание травы

С приходом весеннего тепла в столице участились случаи сжигания сухой травы. В то же время даже небольшой костер может за считанные минуты перерасти в неконтролируемый пожар, а за такие действия предусмотрены штрафы.
За выжигание сухой травы и листьев законодательством предусмотрены следующие санкции:
Директор Департамента Павел Иванов подчеркнул, что такие поджоги являются серьезной опасностью для здоровья людей, поскольку в воздух попадают канцерогенные соединения, оксиды азота и бензопирены.
Специалисты отмечают, что огонь разрушает микроорганизмы в почве и приводит к ее промерзанию в несколько раз сильнее нормы. Также в пожарах массово гибнут животные и птицы: зайчата, ежи, пресмыкающиеся и лягушки.
Киевлян призывают быть ответственными и действовать по алгоритму:
