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В многоэтажке Чернигова произошел взрыв: есть погибший, полиция начала расследование

Фото: В многоэтажке Чернигова произошел взрыв (facebook.com/policechernigivshchini)
Автор: Дмитрий Браславский

В многоэтажке Чернигова сегодня, 3 января, произошел взрыв. В результате этого погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.

Около 13-ти часов в полицию поступило сообщение о том, что в подвале многоэтажки в Чернигове произошел взрыв. В результате взрыва неизвестного предмета погиб мужчина.

Фото: Полиция на месте инцидента (facebook.com/policechernigivshchini)

"Полицейские установили личность погибшего - это местный житель 1963 года рождения", - говорится в заявлении.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и криминалистическая лаборатория областной полиции. Правоохранители расследуют обстоятельства трагического инцидента.

Резонансные преступления в Украине

Недавно украинские правоохранители задержали львовского бизнесмена, являющегося одним из крупнейших поставщиков Министерства обороны. Он пытался дать взятку одному из руководителей Государственного бюро расследований.

Также в Чернигове люди с балкона многоэтажки запускали фейерверки. Правоохранители были вынуждены сломать дверь в квартиру и задержать нарушителей.

В конце декабря подросток взорвал гранату в подъезде жилого дома в Обухове Киевской области. Нарушителя задержали правоохранители.

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