В многоэтажке Чернигова произошел взрыв: есть погибший, полиция начала расследование

В многоэтажке Чернигова сегодня, 3 января, произошел взрыв. В результате этого погиб мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.
Около 13-ти часов в полицию поступило сообщение о том, что в подвале многоэтажки в Чернигове произошел взрыв. В результате взрыва неизвестного предмета погиб мужчина.
Фото: Полиция на месте инцидента (facebook.com/policechernigivshchini)
"Полицейские установили личность погибшего - это местный житель 1963 года рождения", - говорится в заявлении.
Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и криминалистическая лаборатория областной полиции. Правоохранители расследуют обстоятельства трагического инцидента.
Недавно украинские правоохранители задержали львовского бизнесмена, являющегося одним из крупнейших поставщиков Министерства обороны. Он пытался дать взятку одному из руководителей Государственного бюро расследований.
Также в Чернигове люди с балкона многоэтажки запускали фейерверки. Правоохранители были вынуждены сломать дверь в квартиру и задержать нарушителей.
В конце декабря подросток взорвал гранату в подъезде жилого дома в Обухове Киевской области. Нарушителя задержали правоохранители.
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