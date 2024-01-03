У багатоповерхівці Чернігова стався вибух: є загиблий, поліція почала розслідування

Близько 13-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що в підвалі багатоповерхівки в Чернігові стався вибух. Унаслідок вибуху невідомого предмета загинув чоловік.

Фото: Поліція на місці інциденту (facebook.com/policechernigivshchini)

"Поліцейські встановили особу загиблого - це місцевий житель 1963 року народження", - йдеться в заяві.

Зазначається, що наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та криміналістична лабораторія обласної поліції. Правоохоронці розслідують обставини трагічного інциденту.

Резонансні злочини в Україні

Нещодавно українські правоохоронці затримали львівського бізнесмена, який є одним з найбільших постачальників Міністерства оборони. Він намагався дати хабар одному з керівників Державного бюро розслідувань.

Також у Чернігові люди з балкона багатоповерхівки запускали феєрверки. Правоохоронці були змушені зламати двері у квартиру і затримати порушників.

Наприкінці грудня підліток підірвав гранату у під'їзді житлового будинку у місті Обухів Київської області. Порушника затримали правоохоронці.