В Чернигове спецназовцы задержали людей, которые запускали фейерверк с балкона (видео)
В Чернигове сегодня, 1 января, люди с балкона многоэтажки запускали фейерверки. Правоохранители были вынуждены взломать квартиру и задержать нарушителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.
"Около 14 часов, на линию 102 поступило сообщение, что на улице Ивана Мазепы с балкона многоэтажки неизвестные лица запускают фейерверки. По указанному адресу сразу направили один из экипажей патрульной полиции", - говорится в заявлении.
Полицейских встретила заявительница, которая указала номер квартиры, откуда летел фейерверк. Также на улице под окнами инспекторы обнаружили остатки пиротехнических изделий.
Спецназовцы сломали дверь
На неоднократные звонки и стук в дверь квартиры никто не реагировал, однако было слышно, что в доме есть люди. Неизвестные отказались открыть полицейским дверь.
"Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу, туда же прибыли и сотрудники батальона полиции особого назначения", - сообщили правоохранители.
Было принято решение о принудительном открытии двери. Попав в квартиру, правоохранители обнаружили четырех мужчин, их сразу задержали.
Запрет салютов в Украине
Заметим, что использование фейерверков, петард и другой пиротехники запрещено законом и карается штрафами или даже ограничением свободы.
В новогоднюю ночь в полицию поступило несколько сообщений о том, что в Черкассах неизвестный запускал салюты. Правонарушителем оказался уроженец России, проживающий в украинском городе с 2014 года.
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