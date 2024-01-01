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В Чернигове спецназовцы задержали людей, которые запускали фейерверк с балкона (видео)

Чернигов, Понедельник 01 января 2024 19:28
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В Чернигове спецназовцы задержали людей, которые запускали фейерверк с балкона (видео) Архивное фото: В Чернигове спецназовцы задержали людей (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Дмитрий Браславский

В Чернигове сегодня, 1 января, люди с балкона многоэтажки запускали фейерверки. Правоохранители были вынуждены взломать квартиру и задержать нарушителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

"Около 14 часов, на линию 102 поступило сообщение, что на улице Ивана Мазепы с балкона многоэтажки неизвестные лица запускают фейерверки. По указанному адресу сразу направили один из экипажей патрульной полиции", - говорится в заявлении.

Полицейских встретила заявительница, которая указала номер квартиры, откуда летел фейерверк. Также на улице под окнами инспекторы обнаружили остатки пиротехнических изделий.

Спецназовцы сломали дверь

На неоднократные звонки и стук в дверь квартиры никто не реагировал, однако было слышно, что в доме есть люди. Неизвестные отказались открыть полицейским дверь.

"Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу, туда же прибыли и сотрудники батальона полиции особого назначения", - сообщили правоохранители.

Было принято решение о принудительном открытии двери. Попав в квартиру, правоохранители обнаружили четырех мужчин, их сразу задержали.

Запрет салютов в Украине

Заметим, что использование фейерверков, петард и другой пиротехники запрещено законом и карается штрафами или даже ограничением свободы.

В новогоднюю ночь в полицию поступило несколько сообщений о том, что в Черкассах неизвестный запускал салюты. Правонарушителем оказался уроженец России, проживающий в украинском городе с 2014 года.

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