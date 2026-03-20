Многоэтажки Киева обеспечат генераторами: детали нового проекта Кабмина

18:40 20.03.2026 Пт
2 мин
Жителям домов останется только заправлять и ремонтировать оборудование
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: участие домов в проекте является добровольным (Getty Images)

В Киеве запустят экспериментальный проект, в рамках которого дома бесплатно оборудуют аккумуляторами и генераторами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Она рассказала, что государство поможет Киеву подготовить жилой фонд к следующей зиме. В частности, в рамках экспериментального проекта многоэтажки оборудуют средствами резервного питания.

"Государство профинансирует закупку и установку аккумуляторов, инверторов и генераторов для обеспечения работы лифтов и инженерных систем, а также освещения мест общего пользования", - сказано в ее заявлении.

Свириденко отметила, что оборудование закупят за счет государства, а на жителей ляжет эксплуатация - закупка топлива, техническое обслуживание и ремонт.

Премьер подчеркнула, что участие в проекте является добровольным - решение должны принять совладельцы многоэтажек. В течение 30 дней КГГА должна сформировать перечень домов, которые соответствуют критериям программы, после чего определить потребность в финансировании.

"Программа для Киева будет реализовываться как пилотный проект. Изучаем целесообразность и возможности ее расширения на другие города", - отметила Свириденко.

Напомним, 3 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердил планы устойчивости для всех областей и областных центров, кроме Киева. Столице предоставили дополнительное время для подготовки документа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации в городе и предложил привлечь к подготовке плана экс-вице-премьера Александра Кубракова.

Позже, 14 марта, Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО по планам устойчивости, установив для Киева новый дедлайн.

