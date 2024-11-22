Во многих областях Украины объявили тревогу, сообщают об угрозе баллистики (обновлено)

В Украине в ночь на 22 ноября в ряде областей почти одновременно была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой вражеских ракетных атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушной тревоги и руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
Сигналы об угрозе воздушной атаки противника раздались в нескольких областях около трех часов ночи.
Так, "покраснели" все восточные, южные, части северных и центральных регионов Украины.
Между тем на севере страны перед этим фиксировались вражеские ударные беспилотники.
В мониторинговых группах появились сообщения о пусках баллистики с территории временно оккупированного Крыма.
При этом в командовании Воздушных сил ВСУ об угрозе ракетных атак врага по Украине предупреждений не было.
Вместе с тем руководитель Запорожской ОВА Федоров заявил, что "есть угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога".
Позже, около 03:10-03:15, стало известно об отбоях воздушной тревоги в некоторых областях на юге и в центре, в частности в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Запорожской.
Впоследствии тревогу отменили и в Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Напомним, что российские захватчики устраивают воздушные атаки по Украине регулярно, начиная с момента широкомасштабного вторжения, и применяют для обстрелов практически все средства, в том числе ракеты разных типов, авиабомбы, ударные беспилотники.
Также не редко происходят комбинированные удары врага по городам и селам Украины - разной интенсивности. Крайний массированный обстрел с применением 120 ракет и 90 БПЛА по Украине росармия совершила 17 ноября.
Вчера утром, 21 ноября, оккупанты запустили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), аэробаллистическую Х-47М2 "Кинжал", и 7 крылатых ракет Х-101. Целью захватчиков стала Днепропетровская область, в частности город Днепр.
Силами ПВО ВСУ тогда были сбиты 6 российских крылатых ракет Х-101.
Отметим, что росармия впервые применила МБР для ударов по Украине.
Этой ночью российские оккупанты во время воздушной атаки запустили по Украине ударные беспилотники, предварительно "Шахеды".
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