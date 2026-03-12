Много взрывов и пожар: дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ

В российском оперативном штабе традиционно объяснили возгорание на территории нефтебазы "падением обломков БпЛА".

По данным оперштаба, площадь пожара достигла 150 кв. м, а пострадавших нет. Сейчас огонь пытаются локализовать 83 спасателя с помощью 26 единиц специальной техники, в том числе силами ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщает Аѕтга , ночью жители Тихорецка сообщили о многих взрывах, после чего в городе начался пожар. На обнародованных видео видно густой дым и открытое пламя на территории нефтебазы.

Аѕтга, проанализировав видео с места происшествия, пришла к выводу, что загорелись резервуары с топливом, которые относятся к перевалочному пункту ООО "Тихорецк-Нафта".

"На кадрах видно два очага возгорания: открытое пламя перед большим резервуаром, который, вероятно, также начинает гореть, а на заднем плане поднимается густой дым - вероятно, там горят другие резервуары с топливом", - пишет паблик.

По информации Astra, Тихорецкий нефтяной узел - один из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге России.

Он расположен в Краснодарском крае и управляется компанией ООО "Тихорецк-Нафта", входящей в структуру "Транснефти". Объект является крупной нефтебазой и перевалочным терминалом.

Сначала сообщалось, что горит объект компании "Тихорецк-Нафта", однако впоследствии уточнили, что речь идет об одном нефтяном промышленном кластере, в который входят несколько предприятий.