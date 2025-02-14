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Оккупанты продвинулись возле Боровой и Северска: карты ISW

Пятница 14 февраля 2025 03:04
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Оккупанты продвинулись возле Боровой и Северска: карты ISW Фото: в ISW рассказали о ситуации на фронте в Украине (twitter.com/GeneralStaffUA)
Автор: Владимир Костырин

На фронте фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Боровой Харьковской области и Северска Донецкой области.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Операция ВСУ в России

13 февраля продолжались бои на "украинском плацдарме" в Курской области. Российские "военкоры" утверждали, что бои идут к западу от Суджи возле н.п. Свердликово и к юго-востоку от Суджи возле Черкасской Конопельки.

13 февраля российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали вблизи Куриловки (к югу от Суджи).

Оккупанты продвинулись возле Боровой и Северска: карты ISW

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

13 февраля российские оккупанты продолжали наступательные операции в Харьковской области в районе Липцев, но не продвинулись.

Оккупанты продвинулись возле Боровой и Северска: карты ISW

Операция РФ №2 - Луганская область

13 февраля российские захватчики наступали на Купянском направлении, но также не продвинулись.

12 и 13 февраля войска РФ наступали в районе Кондрашовки, Голубовки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного и Новоосиново.

Недавно российские оккупанты продвинулись в направлении Боровой. 13 февраля в Генштабе ВСУ показали карты, которая указывает, что враг, вероятно, продвинулся в полях к западу от Первомайского (к востоку от Боровой).

Войска РФ наступали возле Колесниковки, Загрызово, Лозовой, под Копанками, в районе Грековки и Новомихайловки 12 и 13 февраля.

Оккупанты продвинулись возле Боровой и Северска: карты ISW

Российские оккупанты 13 февраля продолжали наступательные действия на Лиманском направлении, но не продвинулись. 12 и 13 февраля войска РФ наступали в районе Ямполевки, Новолюбовки и Колодезей..

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские захватчики недавно продвинулись под Северском. 13 февраля в Генштабе ВСУ показали карту, на которой указано, что оккупанты, вероятно, продвинулись на юго-восток от Федоровки (к югу от Северска).

Войска РФ продолжали наступать на северо-восток от Северска в районе Белогоровки и на восток от Северска в районе Верхнекаменского 12 и 13 февраля.

12 и 13 февраля российские оккупанты продолжали наступать в районе Часового Яра и к северу от Часового Яра возле Васюковки, но не продвинулись.

Оккупанты продвинулись возле Боровой и Северска: карты ISW

Войска РФ 12 и 13 февраля наступали в районе Торецка, в районе Щербиновки и в районе Сухой Балки, но не продвинулись.

Связанный с Кремлем российский "военкор" рассказывал, что путинские войска якобы отбили небольшую украинскую механизированную атаку в окрестностях Торецка.

Оккупанты продвинулись возле Боровой и Северска: карты ISW

Российские оккупанты 13 февраля продолжали наступательные действия на Покровском направлении, но не продвинулись.

Войска РФ наступали возле Зеленого Поля, Водяного Второго, Тарасовки, Елизаветовки, Малиновки, Луча, Лисовки, Зверева, Песчаного, Удачного, Надеевки, села Запорожье, Преображенки и Успеновки 12 и 13 февраля.

Спикер ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов сообщил, что бои продолжаются к югу и юго-западу от Покровска.

Украинская бригада, которая действовала на Покровском направлении, 13 февраля опубликовала кадры, на которых видно, как бригада отбивает российский механизированный штурм размером во взвод в неустановленном районе этого направления.

Оккупанты продвинулись возле Боровой и Северска: карты ISW

13 февраля войска РФ продолжали наступать на Кураховском направлении, но не продвинулись.

Российские захватчики атаковали вблизи Андреевки и Шевченко, в районе Дачного, Улаклы, Константинополя, Алексеевки, Разлива, н.п. Багатырь и возле Зеленовки 12 и 13 февраля.

18 января российский "военкор" заявил, что военное командование РФ передислоцировало части 110-й ОМСБр на Покровское направление в районе Зеленого Поля.

8 февраля российский источник утверждал, что Москва передислоцировала части 102-го и 103-го мотострелковых полков, 163-го танкового полка и 381-го артиллерийского полка (все 150-й мотострелковой дивизии) на Торецкое направление, но в ISW не получили подтверждения или другой информации об этой передислокации.

Оккупанты продвинулись возле Боровой и Северска: карты ISW

13 февраля российские захватчики продолжали наступление на направлении Великой Новоселки, но не продвинулись.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска атаковали вблизи Нового Комара и Новоочеретоватое, наступали на Бурлацкое и возле Времевки 12 и 13 февраля.

Оккупанты продвинулись возле Боровой и Северска: карты ISWОккупанты продвинулись возле Боровой и Северска: карты ISW

"Южная ось"

Российские оккупанты 13 февраля продолжали наземные атаки на северо-запад от Работино возле Щербаков и Каменского и на северо-восток от Работино возле Малой Токмачки, но не продвинулись.

Российский "военкор" заявил, что украинские войска контратаковали под Каменским.

13 февраля Главное управление военной разведки Минобороны Украины (ГУР) сообщило, что российские захватчики сорвали запланированную ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на оккупированной Запорожской атомной электростанции 12 февраля.

В ГУР сообщили, что российские подразделения атаковали украинские позиции в районе, через который планировали проехать эксперты МАГАТЭ.

13 февраля в Минобороны РФ заявили, что 12 февраля ВСУ якобы нанесли артиллерийские и беспилотные удары по колонне экспертов МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси 12 февраля заявил, что "интенсивная военная деятельность" вынудила МАГАТЭ отменить запланированную ротацию экспертов МАГАТЭ на оккупированную ЗАЭС.

Оккупанты продвинулись возле Боровой и Северска: карты ISW

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных действиях на Днепровском направлении 13 февраля.

Оккупанты продвинулись возле Боровой и Северска: карты ISW

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ информировали в вечерней сводке 13 февраля, что с начала суток на фронте произошло уже 107 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что самой горячей остается ситуация на Покровском направлении.

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