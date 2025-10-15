"Видим успехи": Писториус анонсировал сотни миллионов евро на украинские дальнобойные дроны

"Германия предоставляет 400 млн евро на закупку дальнобойных дронов. Это помогает Украине поражать российские логистические объекты далеко за линией фронта. Мы видим успехи", - заявил он.

Писториус также посмеялся над российским диктатором Владимиром Путиным. По словам немецкого министра, Путину становится "все труднее подавать эту войну как успех". Также, добавил он, Германия уже предоставила Украине помощи на 9 миллиардов евро и продолжит это делать. В приоритете - системы противовоздушной обороны.

"Наша поддержка будет оставаться на этом уровне. Из этой суммы мы сейчас готовим пакет на 2 млрд евро. Он будет включать системы противоракетной обороны, современные радарные технологии и боеприпасы. Мы также, конечно, участвуем в PURL, с инвестицией в 500 млн долларов", - резюмировал он.