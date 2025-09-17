RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Видели сигнал: в МИД оценили возможность встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Украина видела сигнал от государственного секретаря США Марко Рубио относительно возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. МИД работает над организацией такой встречи.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил во время брифинга.

Тихий отметил, что сигнал от госсекретаря США в Киеве увидели и приветствуют такой настрой на встречу.

"Понимаем, что действительно во время пребывания на высоком сегменте ООН обычно это создает возможность для таких контактов. И мы были бы рады, если бы удалось организовать встречу в Нью-Йорке наших лидеров", - сказал он.

Тихий добавил, что работа над встречами и контактами президентов Украины и США ведется постоянно, поэтому в МИД не увидели в заявлении Рубио никаких сюрпризов. Киев использует каждую возможность для того, чтобы организовать такие встречи.

"Если удастся в Нью-Йорке организовать встречу, то это будет важная возможности обсудить всю повестку дня, вопросы двусторонних отношений и в целом важные решения. Поэтому мы работаем над тем, чтобы такая встреча состоялась и хотели бы, чтобы она состоялась", - добавил спикер МИД.

Однако, отметил Тихий, у украинского президента будет в Нью-Йорке очень насыщенная программа. То есть встречаться Зеленский будет не только с Трампом, но с другими партнерами Украины, в том числе с американской стороны.

 

Отметим, госсекретарь США Марко Рубио 16 сентября заявил, что Трамп, вероятно, встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Юбилейная Генассамблея ООН: что известно

Юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начнется в Нью-Йорке и продлится с 23 по 29 сентября. Ее возглавит экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Украинскую делегацию на Генассамблее возглавит лично президент Зеленский.

Участие в мероприятии примут более 100 глав государств. Лидеры будут обсуждать глобальные вызовы - от вопросов мира и безопасности до изменения климата, прав человека и устойчивого развития. Традиционно в рамках сессии также состоится Неделя высокого уровня.

Владимир ЗеленскийМИД УкраиныДональд Трамп