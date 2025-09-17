Видели сигнал: в МИД оценили возможность встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке

Тихий отметил, что сигнал от госсекретаря США в Киеве увидели и приветствуют такой настрой на встречу.

"Понимаем, что действительно во время пребывания на высоком сегменте ООН обычно это создает возможность для таких контактов. И мы были бы рады, если бы удалось организовать встречу в Нью-Йорке наших лидеров", - сказал он.

Тихий добавил, что работа над встречами и контактами президентов Украины и США ведется постоянно, поэтому в МИД не увидели в заявлении Рубио никаких сюрпризов. Киев использует каждую возможность для того, чтобы организовать такие встречи.

"Если удастся в Нью-Йорке организовать встречу, то это будет важная возможности обсудить всю повестку дня, вопросы двусторонних отношений и в целом важные решения. Поэтому мы работаем над тем, чтобы такая встреча состоялась и хотели бы, чтобы она состоялась", - добавил спикер МИД.

Однако, отметил Тихий, у украинского президента будет в Нью-Йорке очень насыщенная программа. То есть встречаться Зеленский будет не только с Трампом, но с другими партнерами Украины, в том числе с американской стороны.