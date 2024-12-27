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"Видели некоторые признаки". США не исключают, что самолет AZAL сбила Россия

Фото: координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Татьяна Степанова

Азербайджанский самолет Embraer 190 в Казахстане, вероятно, был сбит российской системой противовоздушной обороны. США видели некоторые первичные признаки.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Келли Мейер в соцсети X.

"Мы видели некоторые первичные признаки, которые, безусловно, указывают на возможность того, что этот самолет был сбит российскими системами противовоздушной обороны", - сказал Кирби.

По его словам, США предложили свою помощь в расследовании авиакатастрофы.

 

Авиакатастрофа в Казахстане

Напомним, 25 декабря, в Казахстане в районе городе Актау разбился пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. Он совершал рейс из Баку в Грозный.

Известно, что на борту самолета находились 67 человек, включая экипаж. В результате аварии погибли 38 человек.

Ранее сообщалось, что причиной катастрофы была российская ракета. СМИ и аналитики утверждают, что самолет подбила российская ПВО в Грозном.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что самолет был сбит российским ЗРК "Панцирь С1" на территории России.

Как сообщило издание Reuters, что Баку ожидает от России признания в сбивании азербайджанского самолета.

Подробнее об авиакатастрофе в Казахстане и как РФ замалчивает версию о ЗРК - в материале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКазахстанБелый домАзербайджанАвиакатастрофа