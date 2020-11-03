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Заступник директора ДБР Бабіков звільнився

Київ, Вівторок 03 листопада 2020 00:09
Заступник директора ДБР Бабіков звільнився
Фото: Олександр Бабіков (з відкритих джерел)
Автор: Артур Родивилов

З посади заступника директора ДБР звільнився Олександр Бабіков. Він обіймав посаду першого заступника з січня 2020 року.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

Раніше в Національному агентстві з питань запобігання корупції вимагали його звільнення.

"Так, дійсно, Бабіков звільнений", - сказало джерело.

Нагадаємо, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявляв про конфлікт інтересів у заступника керівника Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова.

Зазначимо, Бабіков є колишнім адвокатом колишнього президента Віктора Януковича. У січні цього року він отримав посаду заступника керівника ДБР.

Зазначалося, що у випадку призначення, на Бабікова буде покладено аудит справ Майдану, коли ДБР їх отримає.

Сам Бабіков заперечував, що як адвокат здійснював захист Януковича. За його словами, він підписав кілька "технічних документів у справах інших адвокатів, які здійснювали захист колишнього президента.

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