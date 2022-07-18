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РФ дістають з резервів радянську техніку: експерти розповіли, навіщо це робиться і чим загрожує

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Понеділок 18 липня 2022 10:06
РФ дістають з резервів радянську техніку: експерти розповіли, навіщо це робиться і чим загрожує Фото: РФ дістають з резервів радянську військову техніку (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

По всій Росії, від Калінінграда до Сахаліну, йде розконсервація величезних запасів танків на російських базах зберігання. Йдеться про більш ніж десять тисяч танків.

Про це йдеться в у матеріалі РБК-Україна "Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна".

Варто робити поправку на їх застарілість (в облік йдуть і Т-62, і навіть Т-55), і на технічний стан, і на повальну корупцію, яка завжди процвітала на російських базах військового майна. Однак з трьох танків, які знаходяться на зберіганні, можна зібрати один більш-менш робочий. При цьому загальна кількість може вимірюватися тисячами, що в рази перевищує українські запаси.

"У нашому випадку не йдеться про ефективність, кількісні показники тут переходять у якість. Тобто, грубо кажучи, 10 старих танків мають перевагу над одним сучасним. Якщо танк можна вивести в поле і він буде стріляти, то він все одно буде завдавати нам шкоди", - заявив військовий експерт, полковник Сергій Грабський.

У свою чергу військовий експерт Михайло Жирохов звернув увагу на те, що розконсервація стародавніх радянських танків безпосередньо пов'язана з вербуванням контрактників. В першу чергу тих, хто відслужив за радянських часів або в 90-х.саме вони і знайомі з такого роду технікою, а перенавчати на більш сучасні машини їх буде довго. При цьому, якщо танки зараз часто використовуються просто як зариті вогневі точки, різниця між поколіннями тих же "тешек" не має такого значення.

Практично ідентична ситуація і з артилерією. Оскільки окупанти за день вистрілюють до 2 тисяч снарядів, то цілком робочі радянські боєприпаси дозволять росіянам витримувати такий ритм ще досить довго.

"Тому ми і намагаємося знищувати ланцюги поставок, створювати ситуацію, коли РФ не може скористатися своєю перевагою в кількості артилерії, танків, боєприпасів і т.д. тобто ми не можемо ні в якому разі розраховувати, що ми колись досягнемо паритету в кількісному складі, тільки в якісному", - заявив Сергій Грабський.

Очевидно, що тут ключову роль відіграватимуть сучасні системи залпового вогню, які Україна отримує від західних союзників. Навіть невелика кількість HIMARSів вже демонструють приголомшливу ефективність, ставши для окупантів таким же прозивним "зброєю відплати", яким раніше вважалися "Байрактари" і "Джавеліни".

Якщо запаси російських боєприпасів будуть знищуватися за десятки кілометрів до лінії фронту, перевага в їх загальній кількості військам РФ не допоможе - раз вони не зможуть його застосувати на практиці.

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Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна