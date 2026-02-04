Бьет на 400 км: в США испытали новую мощную ракету Rusty Dagger для Украины

Ракета создается американской компанией Zone 5 Technologies в рамках программы ERAM (Extended Range Attack Munition). В ходе очередного этапа тестирования боеприпас с высокой точностью поразил заданную цель, что подтвердило его эффективность.

Испытания прошли на полигоне авиабазы Eglin на юге США. В пресс-службе базы отметили, что тестирование позволило собрать критически важные данные для дальнейшей разработки экономически эффективной и дальнобойной ударной системы, которая создается по ускоренной программе.

Во время испытаний также были обнародованы фото момента попадания ракеты и детонации боевой части. На снимках видно высокую точность поражения и мощный взрыв, учитывая то, что масса боеприпаса составляет около 500 фунтов (227 кг).

В то же время в сообщении авиабазы Eglin, вероятно, допущена ошибка в датах. Указано, что испытания состоялись 22 января 2025 года - то есть более года назад. Однако программа ERAM для Украины фактически стартовала лишь в конце января 2024 года, а первые летные испытания ракеты состоялись примерно девять месяцев назад.

Разрешение на продажу ракет Украине было предоставлено 28 августа 2025 года. В целом Украина получила право закупить до 3350 ракет в рамках программы ERAM на сумму 825 млн долларов, которые должны профинансировать европейские партнеры. Ориентировочная стоимость одной ракеты составляет около 246 тысяч долларов, что делает Rusty Dagger значительно дешевле большинства аналогов. Сроки передачи ракет Украине пока не объявлены.

Кроме Rusty Dagger, в рамках программы ERAM компания CoAspire также разработала концептуально похожую крылатую ракету RAACM.